В Україні нещепленим від COVID-19 відмовляють у роботі? Ми перевірили чутки

В країні фіксують поки що поодинокі випадки, коли не вакцинованим українцям відмовляють у роботі

Один з випадків відмови у працевлаштуванні зафіксували в Запоріжжі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні стали відмовляти у працевлаштуванні невакцинованим здобувачам роботи. Днями один з перших таких випадків стався в Запоріжжі.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

"Мені 53 роки, за сімейними обставинами близько року тому я звільнилася з держструктури. Після річної паузи взялася за пошуки нової роботи. Знайшла непогану вакансію касира в магазині великої торговельної мережі прямо біля будинку. Заповнила анкету, пройшла декілька співбесід з менеджерами з персоналу, після чого моя кандидатура була схвалена", – розповіла нам мешканка Запоріжжя Валентина Моісеєнко (прізвище змінене).

До цього вона додала, що напередодні співбесіди вона пройшла стандартний медогляд.

"Тому як треба було працювати з продуктами харчування, то потрібно було пройти обстеження. Після медогляду я отримала висновок, що зі мною все в порядку – ніяких інфекційних захворювань у мене не виявили. Менеджер по персоналу зафіксував це, але сказав, що на дату прийому на роботу в їх магазин я повинна бути щеплена від коронавірусу. Я не відношу себе до радикальних людей, що проти щепленнь, але все ж утримуюся від щеплення. Обурило те, що в такий ультимативній формі поставили таку умову. У підсумку я відмовилася від роботи в цьому магазині", – розповіла нам здобувачка роботи.

Втім, як виявилося, такої позиції, мабуть, дотримуються поки лише на місцях, локально. У колл-центрі цієї компанії нам відповіли однозначно: "На цей момент офіційної обов'язковості вакцинуватися немає. Тобто, вакцинування – це на розсуд співробітників або ж тих, хто влаштовується на роботу. Законодавчо ніхто не має права змусити співробітника вакцинуватися. Своїми співробітникам ми лише рекомендуємо вакцинуватися".

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Чи так це насправді?

Адвокат, що моніторить тему вакцинації, Іван Ліберман каже, що, за його даними, випадок в Запоріжжі – вже не єдиний.

"За моїми даними – це не єдиний випадок. Іншими словами, створюють умови, якими обмежують право вибору. Згідно із законом у нас немає обов'язкової вакцинації, – каже Іван Ліберман. – Отже, офіційна відмова буде точно незаконною. Якщо це оскаржити в суді – це перспективно. Якщо говорити про неофіційну відмову – це теж за рамками закону, але з цим не посперечаєшся. Що стосується загальної тенденції, то все йде до того, щоб створити умови для загальної вакцинації. Щоб всі були вакциновані. Крім того, все це спонукає до покупки у невстановлених осіб сертифікатів вакцинації".

При цьому Ліберман не виключив, що в Україні все ж можуть ввести закон, який буде зобов'язувати вакцинуватися від коронавірусу.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат здобуде в собі наступну інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і/або

про тестування на COVID-19.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

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Крім того, в мобільному додатку бачитимете зображення власника сертифіката. Його візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Раніше ми повідомляли, що ЄС почне приймати українські COVID-сертифікати не відразу після їх визнання.

Також нагадаємо, в Україні центри вакцинації працюватимуть у вихідні та свята.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: