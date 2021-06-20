В Україні негода знеструмила майже 60 населених пунктів

Світла немає у Житомирській, Вінницькій, Київській та Донецькій областях – на місці працюють ремонтні бригади

У неділю, 20 червня, в Україні без світла залишились 57 населених пунктів у 4 областях.

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Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 7 годин 20 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 57 населених пунктів у 4 областях", - повідомили у пресцентрі.

Без струму залишились 24 населені пункти у Житомирській області, 20 у Вінницькій, 11 у Київській та три населені пункти у Донецькій області.

Зазначимо, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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