Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини України

В Україні негода знеструмила майже 60 населених пунктів

20 червня 2021 11:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Світла немає у Житомирській, Вінницькій, Київській та Донецькій областях – на місці працюють ремонтні бригади

У неділю, 20 червня, в Україні без світла залишились 57 населених пунктів у 4 областях.

Реклама

Про це повідомляє ДСНС України.

"Станом на 7 годин 20 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 57 населених пунктів у 4 областях", - повідомили у пресцентрі.

Без струму залишились 24 населені пункти у Житомирській області, 20 у Вінницькій, 11 у Київській та три населені пункти у Донецькій області.

Зазначимо, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Не пропусти!
Швейцарія – Туреччина: онлайн матчу Євро-2020 за вихід в плей-оф
Швейцарія і Турція спробують завоювати путівку в плей-оф
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в Криму
Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в КримуКрим
Помер відомий український блогер Gorky Look
Помер відомий український блогер Gorky LookУкраїна
Не тільки Путін: Саакашвілі назвав одну з головних проблем України
Не тільки Путін: Саакашвілі назвав одну з головних проблем УкраїниВлада
США призупинили пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
США призупинили пакет військової допомоги Україні – ЗМІУкраїна
Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в Одесі
Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в ОдесіОдеса
Зливи з грозами та спека: де погода не потішить українців (карта)
Зливи з грозами та спека: де погода не потішить українців (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти