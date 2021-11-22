В Україні негода залишила без світла близько 100 населених пунктів

Також ураган розірвав найбільший український прапор в одній області

В Україні люди залишилися без світла через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через негоду близько сотні населених пунктів залишилося без електрики. Сильний поривчастий вітер на вихідних обривав дроти та вивертав із землі дерева.

Про це повідомляє "ТСН".

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Негода залишила людей без світла

Так, у Новограді-Волинському Житомирської області дерево привалило одразу два автомобілі, коли власники відпочивали.

У Ямполі Сумської області величезна гілка впала на дитячий майданчик. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У центрі Сум дерево звалилося прямо на зупинку громадського транспорту. Люди також не постраждали.

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Крім того, ураган розірвав найбільший у області український прапор, відірвавши від полотнища блакитну частину. Невдовзі прапор було відновлено та повернуто на центральний флагшток Сум.

У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намети снігу до 1 м", — йдеться у повідомленні.

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