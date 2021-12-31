Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні кілька днів не працюватимуть пункти вакцинації – коли відкриються

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 19:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці критикують рішення закрити центри вакцинації на свята
Вакцинацію від коронавіруса тимчасово призупинять.
Вакцинацію від коронавіруса тимчасово призупинять. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через новорічні свята в Україні два дні не будуть працювати центри та пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це попередили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Щеплення не можна буде зробити 1 та 2 січня. В ці дні пункти вакцинації будуть зачинені.

"Приходьте на щеплення з 3 січня, а контакти та перелік найближчих місць для вакцинації шукайте на https://vaccination.covid19.gov.ua/list", – нагадали у МОЗ.

Медики наголошують, що вакцинація захищає людей від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті.

Реклама

Реакція українців

У коментарях до цієї публікації думки розділилися – одні кажуть, що на свята ніхто і так не пішов би робити щеплення, а от інші переконані, що саме вихідний день – найкращий час для вакцинації.

"У ковіда свято", – написав один із користувачів. Відразу ж у відповідь отримав хвилю обурення "розкажи це родичам 209 померлих від ковідуу за вчорашню добу, які завтра їх поминатимуть".

Що буде з вакцинацією у 2022 році

Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що зараз в Україні лишилося близько 11 млн доз COVID-вакцин.

Реклама

На 2022 рік за контрактами, які вже підписані, планується поставка 25 млн доз вакцини Pfizer. Також в процесі перемовин контракт на 6,5 млн доз вакцини CoronaVac" – зазначив Кузін.

Додатково також є підтвердження з боку COVAX. Цей механізм не буде припиняти свою роботу.

"Тобто вакцин вистачає як на ревакцинацію, так і на бустер, так і на охоплення 70% населення країни", – наголосив головний санлікар країни.

Раніше ми писали:

  • Наприкінці 2022 року Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу, але за однієї умови.
  • В Україні вже очікують підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути у другій половині лютого 2022 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти