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В Україні кілька областей можуть потрапити в "червону зону" карантину

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 13:20
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У "червоних зонах" буде діяти ряд обмежень
В червоних зонах будуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів / Колаж "Сьогодні"
В червоних зонах будуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів / Колаж "Сьогодні"

У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити в "червону зону". Діятиме ряд обмежень.

Про це повідомив прем'єра-міністр України Денис Шмигаль.

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Обмеження

Громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

Працівники поліції та інших повноважних органо зможуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів.

Які області в зоні ризику?

Критеріям "червоної зони", за інформацією РБК-Україна, відповідають:

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  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.

Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону зону", – йдеться в повідомленні.

Також в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Що заборонено в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину заборонено:

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  • робота кафе і ресторанів (можна на винос),
  • робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників, мають "зелений" COVID-сертифікат,
  • проведення масових заходів,
  • робота закладів культури,
  • робота готелів і хостелів.

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