В Україні "Нова пошта" презентувала вантажний дрон (відео)

Фахівці показали, як дрон з легкістю піднявся в повітря разом з вантажем і чітко приземлився в кінцевому пункті

Дрон був презентований "Новою поштою". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні "Нова пошта" провела презентацію першого вантажного дрона від вітчизняного виробника. Творцем стала компанія BetterFly.

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Про це повідомляє Агро Інноваційний Обприскування в Facebook.

Дрон представили на експозиції інновацій компанії "Нова Пошта". На відео видно, як дрон з легкістю піднявся в повітря разом з вантажем і чітко приземлився на дах.

Яка була вага вантажу – поки невідомо.

Це не перша інновація "Нової пошти"

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Ми писали також, що раніше "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон").

Тестова посилка піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.), А на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) Прибула о 12:00. Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

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