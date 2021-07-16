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В Україні новий рекорд з вакцинації. За добу – майже 120 тисяч щеплень

16 липня 2021 9:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вчора понад 50 тисяч українців отримали другу дозу препарату і закінчили вакцинацію

Темпи вакцинації зростають. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Темпи вакцинації зростають. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

В Україні за останню добу, 15 липня, зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 117 376.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Вчора одну дозу отримали 63 002 особи, повністю імунізовані – 54 374 особи. Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення і 49 центрів вакцинації.

Вакцинація в Україні 16 липня. Джерело: МОЗ

Усього з початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 2 539 636 українців, з них повністю імунізовані – 1 360 256 осіб. Усього зробили 3 899 890 щеплень.

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що наприкінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Крім того, у схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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