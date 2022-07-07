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В Україні новий рекорд: подружжя пенсіонерів прожило 72 роки без сварок

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7 липня, 19:44
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Микола та Єлизавета Макаренки одружилися 1949 року
Микола та Єлизавета Макаренки поставили український рекорд
Микола та Єлизавета Макаренки поставили український рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зареєстрували шлюбний рекорд. Уже понад 72 роки в офіційному шлюбі живуть мешканці Вінниці – 100-річний Микола та 92-річна Єлизавета Макаренки. Вони вибороли першість серед українських пар, які найдовше живуть у шлюбі.

Про це "Сьогодні" повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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Подружжя Микола та Єлизавета Макаренки з Вінниці понад 72 роки у шлюбі
Подружжя Микола та Єлизавета Макаренки з Вінниці понад 72 роки у шлюбі

Подробиці розповіла донька пенсіонерів Тетяна:

"21 травня цього року ми святкували 100-річчя батька. Він у мене бойовий кадровий офіцер, полковник у відставці, льотчик-винищувач. Його привітали дуже багато людей. Так от, коли ми сиділи в сімейному колі, я розповіла гостям, що батьки живуть понад 72 роки у шлюбі, мають двох дітей, двох онуків, трьох правнуків і чекають на четверту правнучку. Чоловік моєї подруги запропонував подати документи на встановлення рекорду. Після чого я подала документи і через деякий час отримала висновок експертів про те, що це найдовший шлюб в Україні. Батьки живуть у шлюбі 72 роки та 6 місяців, одружилися вони 21 грудня 1949 року".

Це фото було зроблене одразу після реєстрації шлюбу у грудні 1949 року
Це фото було зроблене одразу після реєстрації шлюбу у грудні 1949 року

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За словами Тетяни, батьки познайомились на танцях у селі.

"Коли були вдруге на танцях, він освідчився їй у коханні. Після цього, згодом, вони одружилися. Батько продовжував служити, закінчив академію, звільнився з армії і став викладачем. Все життя вони прожили разом, ніколи не сварилися. У чому секрет їхнього щасливого шлюбу? По-перше, мій батько – однолюб. Покохав на все життя. Моєму братові також передався цей ген. Зі своєю дружиною він майже 50 років у шлюбі", – розповідає вона.

На запитання про те, чи був у житті батьків випадок, про який вони часто згадують під час застілля, Тетяна відповіла так:

"Коли батько служив на Півночі, де не було фруктів, на один із днів народження він приніс мамі кришталевий човен, заповнений фруктами – апельсинами та яблуками".

До цього вона додала, що і батько, і мати родом з Росії, але цілком підтримують Україну.

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"Батько і мати кажуть, що Росія чинить жахливе. Вони так і кажуть, що скільки ж у житті вони бачили, але таке просто немислимо, таке й припустити не могли. Мама, до речі, коли була підлітком, жила під окупацією німців. Мама каже, що навіть вони не творили з мирним населенням того, що зараз роблять росіяни. Такої жорстокості у гітлерівців не було... Їм дуже важко було пережити одну війну, тепер друга..." – розмірковує Тетяна.

Зі свого боку керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова фіксацію найтривалішого шлюбу в Україні прокоментувала так:

"Іноді доводиться чути, що та чи інша сімейна пара не витримала випробування війною, життям на відстані. Це дуже сумно. І цей рекорд ми зафіксували саме з метою показати справжні стосунки, які витримали усі випробування часом".

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