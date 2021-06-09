Русский
$ 27,18
33,11
  1. Новини України

Україна постраждала від негоди. Які області знеструмлені

9 червня 2021 7:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Люди залишилися без світла через потужні пориви вітру і грози – бригади обленерго відновлюють електропостачання

В Україні знову вирувала негода. Через сильні пориви вітру, дощі та грози на ранок 9 червня виявилися знеструмленими 60 населених пунктів.

Реклама

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в 5 областях, а саме:

  • Житомирська – 21 населений пункт;
  • Донецька – 20 населених пунктів;
  • Київська – 14 населених пунктів;
  • Чернівецька – 4 населених пункти;
  • Запорізька – 1 населений пункт.

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

В тренді
Усі говорять. Шева відповів на істерію в РФ через форму і українських військових жорстко образили – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Раніше ми повідомляли, що злива затопила Дніпро. Особливо креативні городяни влаштували прогулянку на байдарках. Так, по вулиці Столяра очевидці сфотографували чоловіка у гребному човні.

Реклама

Також нагадаємо, потужна злива затопила Херсон і Харків. Багато вулиць перетворилися на річки, утворилися затори.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на РосіюУкраїна
Торкнеться кожного. Як в Україні почали перекроювати прожитковий мінімум
Торкнеться кожного. Як в Україні почали перекроювати прожитковий мінімумЕкономіка
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУФінанси
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУ
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУФінанси
Ринок пального: ціни вгору підштовхне нафта, що подорожчала
Ринок пального: ціни вгору підштовхне нафта, що подорожчалаЕкономіка
Зеленський заборонив пластикові пакети в Україні – список обмежень
Зеленський заборонив пластикові пакети в Україні – список обмеженьЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти