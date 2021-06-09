Україна постраждала від негоди. Які області знеструмлені

В Україні знову вирувала негода. Через сильні пориви вітру, дощі та грози на ранок 9 червня виявилися знеструмленими 60 населених пунктів.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, без світла залишилися люди в 5 областях, а саме:
- Житомирська – 21 населений пункт;
- Донецька – 20 населених пунктів;
- Київська – 14 населених пунктів;
- Чернівецька – 4 населених пункти;
- Запорізька – 1 населений пункт.
Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.
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Раніше ми повідомляли, що злива затопила Дніпро. Особливо креативні городяни влаштували прогулянку на байдарках. Так, по вулиці Столяра очевидці сфотографували чоловіка у гребному човні.
Також нагадаємо, потужна злива затопила Херсон і Харків. Багато вулиць перетворилися на річки, утворилися затори.