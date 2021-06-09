Україна постраждала від негоди. Які області знеструмлені

Люди залишилися без світла через потужні пориви вітру і грози – бригади обленерго відновлюють електропостачання

В Україні знову вирувала негода. Через сильні пориви вітру, дощі та грози на ранок 9 червня виявилися знеструмленими 60 населених пунктів.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в 5 областях, а саме:

Житомирська – 21 населений пункт;

Донецька – 20 населених пунктів;

Київська – 14 населених пунктів;

Чернівецька – 4 населених пункти;

Запорізька – 1 населений пункт.

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Раніше ми повідомляли, що злива затопила Дніпро. Особливо креативні городяни влаштували прогулянку на байдарках. Так, по вулиці Столяра очевидці сфотографували чоловіка у гребному човні.

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Також нагадаємо, потужна злива затопила Херсон і Харків. Багато вулиць перетворилися на річки, утворилися затори.