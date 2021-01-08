Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

8 січня, 08:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусної хвороби померли 83 людини

В Україні за останню добу виявили 5676 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 105 169 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 83 українці (всього – 19 588). Вилікувати вдалося 778 345 інфікованих (5131 – за останню добу).

В тренді
"Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов заявив про скорочення інкубаційного періоду COVID-19 в Україні. Крім того, за словами міністра, світовий досвід показує, що в країнах, де не вводили суворий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, протягом 14 днів зростала кількість хворих, оскільки на свята "населення активно переміщається".

Реклама

В Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Під забороною в цей час будуть зокрема ресторани і кафе, ринки і спортзали, також скасують масові заходи, закриють школи.

Нагадаємо, COVAX обіцяє постачання вакцини від COVID-19 в Українунайближчим часом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Тим, хто залишився, не стає легше": Корбан вперше прокоментував смерть синаУкраїна
В Україні почався локдаун. Як працюють банки
В Україні почався локдаун. Як працюють банкиФінанси
Радуцького викрили у
Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чуткиПолітика
Загибель шіснадцятирічного сина Геннадія Корбана: що відомо про трагедію
Загибель шіснадцятирічного сина Геннадія Корбана: що відомо про трагедіюУкраїна
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)Надзвичайні події
Цифра дня. Скільки Україна заборгувала МВФ і коли будуть пікові виплати 2021 року
Цифра дня. Скільки Україна заборгувала МВФ і коли будуть пікові виплати 2021 рокуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти