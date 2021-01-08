В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 5676 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 105 169 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 83 українці (всього – 19 588). Вилікувати вдалося 778 345 інфікованих (5131 – за останню добу).

В тренді "Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов заявив про скорочення інкубаційного періоду COVID-19 в Україні. Крім того, за словами міністра, світовий досвід показує, що в країнах, де не вводили суворий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, протягом 14 днів зростала кількість хворих, оскільки на свята "населення активно переміщається".

Реклама

В Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Під забороною в цей час будуть зокрема ресторани і кафе, ринки і спортзали, також скасують масові заходи, закриють школи.

Нагадаємо, COVAX обіцяє постачання вакцини від COVID-19 в Українунайближчим часом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама