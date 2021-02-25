В Україні виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 135 осіб

В Україні за останню добу виявили 8147 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 325 841 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 135 українців (всього – 25 596). Вилікувати вдалося 1 159 311 інфікованих (3989 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

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Також нагадаємо, в Україні зареєстрували другу вакцину від COVID-19. За програмою COVAX Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз препарату в першому або другому кварталі 2021 року.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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