Русский
$ 27,7
32,93
  1. Новини України

В Україні виявили понад дев'ять тисяч нових випадків COVID-19

11 березня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусної хвороби померли 262 особи

В Україні за останню добу виявили 9084 нові випадки інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 425 522 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 262 українці (всього – 27 685). Вилікувати вдалося 1 210 246 інфікованих (5330 – за останню добу).

В тренді
Вакцинація препаратом Covishield: які побічні реакції можуть бути після щеплення

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але їх поки в середньому близько 3 тис.

Реклама

Також нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березня
Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березняУкраїна
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)Україна
В Україні похолодає до -15: синоптик дала
В Україні похолодає до -15: синоптик дала "морозний прогноз"Україна
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарункиЗахід
Незважаючи на
Незважаючи на "червону зону": в Чернівцях відновив роботу великий ринокЗахід
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинаціїВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти