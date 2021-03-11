В Україні виявили понад дев'ять тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусної хвороби померли 262 особи

В Україні за останню добу виявили 9084 нові випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 425 522 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 262 українці (всього – 27 685). Вилікувати вдалося 1 210 246 інфікованих (5330 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу, але їх поки в середньому близько 3 тис.

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Також нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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