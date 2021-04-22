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Показники по COVID-19 в Україні знову зростають – статистика за добу

22 квітня, 08:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні опублікували нову статистику по коронавірусу – нових хворих менше, ніж тих, хто вилікувався

В Україні за останню добу зафіксували 16 235 нових випадків коронавірусу. При цьому добою раніше в країні зафіксували значно менше нових випадків – 12 162.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Усьогу хвороба підтвердили у 1 990 353 українців.

За минулу добу від коронавірусу померли 470 людей. За весь час епідемії ковід забрав життя 41 266 українців, а вилікувати вдалося 1 533 303 інфікованих. З них 18 831 одужали за останню добу.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але у світі з'явився новий штам вірусу, який може поширитися і в Україні.

А ще в восьми регіонах України перевищена зайнятість ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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