Україною шириться британський штам: чим небезпечна мутація

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чим небезпечний британський штам коронавірусу, який нещодавно був виявлений в Україні.

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Відповідну заяву голова відомства зробив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, нова мутація втричі заразніша, агресивніша та вражає молодих людей.

"Це означає, що кількість хворих стрімко зростає. У штаму короткий інкубаційний період – три дні. Хвороба поширюється дуже швидко", – сказав Степанов.

Для цього штаму характерно:

важкий перебіг хвороби;

ураження печінки, нервової системи і слизових нирок;

стрімке збільшення госпіталізацій почалося саме через нього;

він вражає молодих людей від 30 до 40 років.

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Також Степанов додав, що зросли ризики постковідного синдрому через новий штам вірусу.

"Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, повинні потім протягом 3-6 місяців проходити реабілітацію, по суті справи лікуватися, і кількість цих людей становить до 70%", – підкреслив він.

У всьому світі повною мірою циркулюють різні штами коронавірусу, які призводять до великої кількості госпіталізацій, а іноді і смертності. Журналісти "Сьогодні" розібрали найпопулярніші питання про нові варіанти коронавірусу.

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