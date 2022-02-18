Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні виявили новий варіант штаму омікрон – чим він небезпечний

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 12:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розкрив подробиці
Омікрон швидко передається. Фото: колаж "Сьогодні"
Омікрон швидко передається. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон - BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Реклама

Деталі

Як розповів Кузін, на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Але насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму "Дельта". Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

Нові симптоми "Омікрону"

Тест на коронавірус необхідно здати, якщо спостерігаються такі симптоми:

Реклама
  • потріскані або запалені губи,
  • "ковідні пальці" – запалення і висипи на пальцях ніг,
  • сухість шкіри та висип в області шиї, передній частині грудей та інших ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне світло,
  • висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю,
  • висип, схожий на кропивницю, яка виглядає як горбки на шкірі,
  • висип, схожий на обмороження шкіри, – пурпурні або червоні болючі плями.

Всі ці симптоми можуть викликати свербіння.

Які симптоми у тих, хто заразився?

Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму "Омікрон". При цьому втрата смаку та запаху при "Омікроні" зустрічається значно рідше, ніж за попередніх штамів.

Новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Реклама

Що виявляють у хворих:

  • нежить;
  • головні болі та втома;
  • рідше – кашель (43,5%);
  • озноб або тремтіння (30%);
  • лихоманка (29,4%);
  • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Могло бути більше жертв. Ми дізналися про подробиці ДТП з підводою під Чернігівом Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Злили відходи? Ми дізналися, чому у Дніпрі вода стала коричневого кольору Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти