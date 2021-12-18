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В Україні виявили штам "Омікрон"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 10:25
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У зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, характерних для "Омікрону"
В Україні зафіксували перший випадок небезпечного штаму коронавірусу
В Україні зафіксували перший випадок небезпечного штаму коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта", а їх в Україні зараз понад 97%, в одному зразку вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій як у "Омікрона". Пізніше за результатами повногеномного секвенування підтвердили штам "Омікрон".

Про це повідомив генетик Олександр Коляда в Instagram.

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"Щось ми давно не перевіряли вітчизняні віруси на штами, – каже мені наш головний спеціаліст у лабораторії з генетики коронавірусу Владислав Мосейко, – давай візьмемо пару сотень зразків і перевіримо, що за мутації в них є, може якийсь новий дивний штам знайдеться ". Каже, і виявляється правий" , – написав Коляда.

У кого виявили?

У зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, характерних для "Омікрону".

"Не думаю, що це перша така людина, тому що в країнах із тією ж політикою перельотів таких випадків уже сотні. Чим частіше шукають, тим частіше знаходять", - написав Коляда.

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Чому це "Омікрон"?

Генетик розповів, які саме мутації знайшли у зразку ймовірного "Омікрону" у NTD-ділянці вірусу. Це мутація N501Y (є як у "Омікрону", так і у "Дельти"), K417N (характерна для "Омікрону" та деяких старих штамів – знижує їх впізнання антитілами). При цьому в даному варіанті вірусу немає E484K (як у "бразильського" та бета-штамів), L452R (як у "Дельти"), а також мутацій K417T і W152C (вони є у "Епсілон" та інших штамів).

"Тобто виявлено комбінацію мутацій, характерних саме для "Омікрона" і не характерні ні для "Дельти", ні для "Альфи", або ще якихось популярних варіантів вірусу. Підтвердити всі інші десятки мутацій у вірусі теж можна, але це займе у нас якийсь час, але мені все бачиться досить однозначно", – написав Коляда.

Що говорить МОЗ?

"Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Також, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Як швидко можуть з'явитися симптоми після зараження

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • болі у м'язах,
  • іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми "Омікрон"у можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Люди можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів та протягом 10 днів після цього. Тому людей просять ізолюватись, якщо у них позитивний тест, навіть якщо у них немає симптомів.

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