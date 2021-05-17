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Коронавірус "дав задню"? В Україні все менше нових випадків за добу (статистика)

17 травня, 08:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У МОЗ озвучили нові дані щодо ковіду за добу – добовий приріст хворих з кожним днем зменшується

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу, 16 травня, виявили 2136 нових випадків коронавірусу. Це на 1 484 хворих менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 156 000 пацієнтів з коронавірусом. Учора від хвороби померли 109 людей (усього – 48 184).

Вилікуватися вдалося 6869 пацієнтам за добу (усього – 1 864 593).

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Нагадаємо, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Крім того, ми писали, що Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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