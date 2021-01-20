Русский
$ 28,15
34,16
  1. Новини України

В Україні за добу від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

20 січня, 08:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 212 осіб

В Україні за останню добу виявили 4383 нових випадки інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 172 038 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 212 українців (всього – 21 258). Вилікувати вдалося 900 749 інфікованих (14 501 – за останню добу).

В тренді
В Україні почнуть прослуховувати дзвінки і читати переписку за новою схемою (рос.)

Раніше ми повідомляли, що половині українців вакцина від COVID-19 не призначена. МОЗ затвердило категорії населення, яких провакцинують безкоштовно. Решта муситиме або не вакцинуватися, або шукати вакцину самостійно.

Реклама

Також нагадаємо, 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити й після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

А ось головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

українці регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
Карантин в Україні продовжать до 31 березня – Шмигаль
Карантин в Україні продовжать до 31 березня – ШмигальУкраїна
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українціІнші країни
В Україні знизили ціну на газ для населення
В Україні знизили ціну на газ для населенняНовини ЖКГ
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населення
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населенняПолітика
В Одесі напали на водія трамвая: що кажуть у поліції
В Одесі напали на водія трамвая: що кажуть у поліціїОдеса

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти