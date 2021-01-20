В Україні за добу від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за останню добу виявили 4383 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 172 038 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 212 українців (всього – 21 258). Вилікувати вдалося 900 749 інфікованих (14 501 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що половині українців вакцина від COVID-19 не призначена. МОЗ затвердило категорії населення, яких провакцинують безкоштовно. Решта муситиме або не вакцинуватися, або шукати вакцину самостійно.
Також нагадаємо, 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити й після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.
А ось головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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