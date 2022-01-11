В Україні оновили правила у кафе та ресторанах. Що потрібно знати

В Україні робота громадського харчування дозволена лише, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Також з'явилися додаткові правила безпечного перебування у закладах громадського харчування.
Про це повідомляє Коронавірус_інфо.
Додаткові правила для працівників:
- використання засобів індивідуального захисту,
- ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту,
- регулярне миття рук. Не рідше, ніж раз на три години,
- не торкатися обличчя руками,
- утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань,
- самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань,
- перевірка COVID-документів у відвідувачів.
Правила для відвідувачів:
- обробка рук антисептиком перед входом до закладу,
- показувати COVID-документи працівникам закладу,
- пересування по закладу у засобах індивідуального захисту,
- дотримання фізичної дистанції.
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Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1064 особи;
- летальних наслідків – 86;
- одужало – 3 517 людей.
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