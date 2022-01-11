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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні оновили правила у кафе та ресторанах. Що потрібно знати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 17:34
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Правила створені для безпечного перебування у закладах громадського харчування
Правила є для працівників закладів та їх відвідувачів / Колаж "Сьогодні"
Правила є для працівників закладів та їх відвідувачів / Колаж "Сьогодні"

В Україні робота громадського харчування дозволена лише, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Також з'явилися додаткові правила безпечного перебування у закладах громадського харчування.

Про це повідомляє Коронавірус_інфо.

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Додаткові правила для працівників:

  • використання засобів індивідуального захисту,
  • ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту,
  • регулярне миття рук. Не рідше, ніж раз на три години,
  • не торкатися обличчя руками,
  • утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань,
  • самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань,
  • перевірка COVID-документів у відвідувачів.

Правила для відвідувачів:

  • обробка рук антисептиком перед входом до закладу,
  • показувати COVID-документи працівникам закладу,
  • пересування по закладу у засобах індивідуального захисту,
  • дотримання фізичної дистанції.

Правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Фото: Коронавірус_інфо.
Правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Фото: Коронавірус_інфо.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 1064 особи;
  • летальних наслідків – 86;
  • одужало – 3 517 людей.

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