В Україні оголосили штормове попередження: на вулицях буде небезпечно

У п'ятницю, 26 листопада, в Україні синоптики оголосили штормове попередження. На території всіх областей очікується сильний вітер найближчої години.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Штормове попередження
Найближчої години, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с. Крім того, триматиметься I рівень небезпечності – жовтий.
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Погода на 26 листопада
У п'ятницю, 26 листопада, в Україні очікується майже суха погода. Лише у трьох областях прогнозують опади.
Упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході температура становитиме 5-10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів.
У північних регіонах температура становитиме 3-8 градусів тепла. На півдні – +4-11 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +8-10 градусів.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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