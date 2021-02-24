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В Україні оголошено жовтий рівень погодної небезпеки (відео)

24 лютого, 18:09

Сергій Пономаренко , Ігор Тимофєєв

Рятувальники закликають співгромадян бути обережними на дорогах

Сьогодні в Україні оголосили жовтий рівень погодної небезпеки, адже на дорогах утворився густий туман і ожеледиця.

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Про це в новинах "Сьогодні" повідомляє Ольга Солом’яна.

Через потепління буде слизько на дорогах у всіх регіонах, окрім південних. Рятувальники закликають водіїв дотримуватися безпечної швидкості, а пішоходів – переходити дорогу тільки в дозволених місцях.

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Народний синоптик розповів, яким буде березень і коли з України підуть холоди
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який у своїх розрахунках використовує старовинну методику – Брюсів календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, – розрахував ексклюзивно для сайту "Сьогодні", що березеннь почнеться снігом, дощами і морозами, але холоди підуть вже 5-6 березня, опади припиняться, вдень температура підніметься вище нуля. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім знову повернеться зима.

Також нагадаємо, що мінлива погода в Києві призвела до того, що в центрі столиці на автомобіль Hyundai з даху впала брила льоду.

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ожеледиця рятувальники туман погода в Україні

Джерело: Сьогодні

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