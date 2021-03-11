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В Україні оголошено штормове попередження

11 березня, 15:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні вихідних погода піднесе українцям неприємний сюрприз

У п'ятницю в Україні істотно зіпсується погода – знову сніжитиме. Також синоптики обіцяють сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, у п'ятницю вночі в західній частині, вранці і вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, вночі сильний сніг (I рівень небезпеки, жовтий).

Спокійно і без опадів буде хіба що на сході країни.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптик Наталка Діденко розповідала, що у п'ятницю Україну атакують циклони з атмосферними фронтами, які принесуть опади. Вона також розповіла, якою буде температура.

Тим часом ми дізналися у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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погода прогноз погоди штормове попередження

Джерело: Сьогодні

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