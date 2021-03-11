В Україні оголошено штормове попередження

У п'ятницю в Україні істотно зіпсується погода – знову сніжитиме. Також синоптики обіцяють сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у п'ятницю вночі в західній частині, вранці і вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.
У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, вночі сильний сніг (I рівень небезпеки, жовтий).
Спокійно і без опадів буде хіба що на сході країни.
На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.
Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптик Наталка Діденко розповідала, що у п'ятницю Україну атакують циклони з атмосферними фронтами, які принесуть опади. Вона також розповіла, якою буде температура.
Тим часом ми дізналися у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
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