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В Україні оголошено штормове попередження: де чекати удару стихії

19 липня 2021 10:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Через сильні опади у деяких районах очікується підвищення рівня води в річках, а також загроза сходу селевих потоків

На українців чекає негода. Колаж "Сьогодні"

На українців чекає негода. Колаж "Сьогодні"

З початком робочого тижня в Україну повернулися дощі і навіть похолодання, але це ще не все. Сьогодні у декількох областях країни очікується погіршення погодних умов – синоптики оголосили штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

19 липня у Карпатах сильні дощі, зливи. У західних, північних, Вінницькій, вдень у Черкаській і Кіровоградській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У зв'язку з очікуваними значними опадами, 19-20 липня на річках басейнів Прут і Сірет очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,0 м. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку. У гірських районах існує загроза сходу селевих потоків (жовтий рівень небезпеки).

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Також сьогодні в Україні, крім більшості західних, Житомирської та південних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинуло двоє людей.

Тим часом, поки деякі країни Європи страждають від потопу, в Іспанії і Росії спалахнули масштабні пожежі. Детальніше про це у сюжеті:

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