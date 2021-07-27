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В Україні оголошено штормове попередження: де чекати "удару" стихії

27 липня 2021 9:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жителям декількох областей сьогодні не пощастить з погодою – буде не тільки мокро, а й навіть град

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

В Україні знову почалася сильна спека і повернулися дощі. Сьогодні навіть в кількох областях оголошено штормове попередження – буде не тільки мокро, а й сильний вітер.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у всіх західних областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим із невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи. Також в Укргідрометцентрі пояснили, чому останнім часом збунтувалася стихія і затопила вулиці кількох міст.

А днями у Бердянську двоє осіб загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді. Трагедія сталася у центрі міста. Також підтопило кількадесят будинків.

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