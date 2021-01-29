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В Україні схвалили план COVID-вакцинації: хто і коли отримає щеплення

29 січня, 19:02

Віталій Семченко Віталій Семченко

Розпочнеться кампанія в лютому

В Україні схвалили план вакцинації від коронавірусної хвороби на 2021 рік. Початися кампанія має вже в лютому.

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Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

"У нас є затверджений Національний план, який визначає п'ять етапів. Все це повинно бути відображено в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли і де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Масову імунізацію населення проводитимуть або спеціальні мобільні бригади, або на стаціонарних пунктах.

Календарний план вакцинації:

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  • лютий – квітень – медики стаціонарів COVID-19, військові ООС (367 тис.);
  • квітень – травень – люди після 80 років і працівники первинної медичної допомоги (1,9 млн);
  • травень – червень – інші співробітники медичної сфери (363 тис.);
  • червень – липень – люди після 70 років (2,9 млн);
  • липень – серпень – структури державної безпеки (640 тис);
  • серпень – вересень – люди після 65 років (2,3 млн);
  • вересень – жовтень – співробітники сфери освіти (1,4 млн);
  • жовтень – листопад – люди після 60 років (2,8 млн);
  • листопад – грудень – інші категорії (1,7 млн).
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Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав дату початку вакцинації від COVID-19.

Також ми писали, що Україна за програмою COVAX зможе безплатно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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