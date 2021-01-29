В Україні схвалили план COVID-вакцинації: хто і коли отримає щеплення

В Україні схвалили план вакцинації від коронавірусної хвороби на 2021 рік. Початися кампанія має вже в лютому.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.
"У нас є затверджений Національний план, який визначає п'ять етапів. Все це повинно бути відображено в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли і де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Масову імунізацію населення проводитимуть або спеціальні мобільні бригади, або на стаціонарних пунктах.
Календарний план вакцинації:
- лютий – квітень – медики стаціонарів COVID-19, військові ООС (367 тис.);
- квітень – травень – люди після 80 років і працівники первинної медичної допомоги (1,9 млн);
- травень – червень – інші співробітники медичної сфери (363 тис.);
- червень – липень – люди після 70 років (2,9 млн);
- липень – серпень – структури державної безпеки (640 тис);
- серпень – вересень – люди після 65 років (2,3 млн);
- вересень – жовтень – співробітники сфери освіти (1,4 млн);
- жовтень – листопад – люди після 60 років (2,8 млн);
- листопад – грудень – інші категорії (1,7 млн).
Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав дату початку вакцинації від COVID-19.
Також ми писали, що Україна за програмою COVAX зможе безплатно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.
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