В Україні "помаранчевих" областей побільшало: хто наближається до локдауну

Станом на 24 листопада в Україні зменшилася "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла до "помаранчевої".
Про це свідчать дані МОЗ.
МОЗ оновило карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська
- Чернівецька (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська (області)
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Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4077 осіб;
- летальних наслідків – 595;
- одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3367461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних наслідків – 82 913.
Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?
Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:
- Луганська,
- Львівська.
Найближчим часом до них можуть приєднатися:
- місто Київ,
- Донецька,
- Одеська,
- Херсонська області.