Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні "помаранчевих" областей побільшало: хто наближається до локдауну

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 09:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться Київ та 18 регіонів
Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 24 листопада в Україні зменшилася "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла до "помаранчевої".

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

МОЗ оновило карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська
  • Харківська
  • Закарпатська
  • Чернівецька (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська (області)

В Україні новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.

Також за минулу добу:

Реклама
  • госпіталізовано – 4077 осіб;
  • летальних наслідків – 595;
  • одужало – 29 044 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3367461 особа;
  • одужало – 2 825 641 особа;
  • летальних наслідків – 82 913.

Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:

  • Луганська,
  • Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

Реклама
  • місто Київ,
  • Донецька,
  • Одеська,
  • Херсонська області.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 листопада 1991. У селі Новий Кропивник у Львівській області встановлено камінний хрест у зв’язку з ліквідацією колгоспу...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

104 044

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти