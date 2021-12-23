В Україні залишилося лише два "червоні" регіони: що там відбувається

У країні 7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року

Статистика COVID-19 падає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні COVID-показники стабілізувалися. Але поки що кілька регіонів перебувають у червоній зоні.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська

Запорізька

"Жовта"

м. Київ,

Дніпропетровська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Черкаська,

Чернігівська,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська,

Київська,

Миколаївська,

Вінниця.

Коронавірус в Україні

В Україні 7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

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Усього за час пандемії:

захворіли – 3630391 чоловік;

одужали – 3393420 чоловік;

летальних випадків – 94184;

проведено ПЛР-тестування – 16 598 851.

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