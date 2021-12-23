В Україні залишилося лише два "червоні" регіони: що там відбувається

В Україні COVID-показники стабілізувалися. Але поки що кілька регіонів перебувають у червоній зоні.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ .
Карантинні зони
"Червона"
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- Волинська
- Запорізька
"Жовта"
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Черкаська,
- Чернігівська,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Миколаївська,
- Вінниця.
Коронавірус в Україні
В Україні 7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.
Усього за час пандемії:
- захворіли – 3630391 чоловік;
- одужали – 3393420 чоловік;
- летальних випадків – 94184;
- проведено ПЛР-тестування – 16 598 851.
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