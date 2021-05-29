В Україні засудили туалетного маніяка. Що про напад згадує жертва домагань

Чи не вперше за домагання у кабінці жіночого туалету зловмиснику присудили реальний термін ув'язнення

Туалетного маніяка засудили до трьох років в'язниці

Три роки тюрми – за насилля у вбиральні. У Києві засудили полтавчанина, який нападав на жінок у туалеті. Одна із жертв погодилася розказати усе кореспондентці "Сьогодні" Тетяні Гаврилюк.

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Сьогодні Катерина вже може говорити відверто, хоч і обличчя воліє не показувати. Після нескінченних відвідин психотерапевта і двох років судових засідань її кривдник нарешті може опинитися за ґратами.

"Мені снилися ці очі навпроти, які відкривають двері. Відкриття двері. Бачу очі. І далі як в тумані. Прокидаєшся в холодному поту", – ділиться Катерина.

Два роки тому пішла у гіпермаркет за покупками. Зайшла до жіночої вбиральні. Як раптом – до її кабінки увірвався чоловік.

"Торкання були. І насильницькі торкання теж були. До статевих органів. Тому мене це досі іноді штормить", – зізнається жінка.

Відео: Сьогодні

Вона почала щосили кричати і відштовхувати нападника. Вирватися вдалося. А крики почув чоловік Катерини, який перебував неподалік. Він і схопив зловмисника. Ним виявився житель Полтави. До столиці тоді на заробітки приїхав. А заодно і до жіночих вбиральнь регулярно навідувався. Катерина – не єдина його жертва. До поліції звернулася іще одна потерпіла.

"Ми з нею списувалися, зідзвонювалися. Було що обговорити. Вона ще дві години просиділа в кабінці. У неї інша була реакція. Вона не намагалася вирватися. Вона просто затиснулася", – каже постраждала.

Суд проходив у закритому режимі. На засіданні обвинувачений поводився зверхньо і зухвало, кажуть прокурори. І увесь час змінював свої свідчення.

"Спочатку він взагалі не визнавав вину. Що його там не було. Вже пізніше він визнав те, що він фактично там перебував. І що вчинив ці дії з темою жарту", – каже прокурорка Тетяна Дідківська.

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Катерина вважає, що три роки тюрми для нападника – мало. Прокурори просили 6 років, але підкреслюють, що реальний вирок для такого злочину взагалі суд оголосив чи не вперше. Бо раніше таких зловмисників, як туалетний маніяк, навіть за ґрати не запроторювали.

А ще полтавчанин має сплати жінкам грошову компенсацію. По 30 тисяч гривень. Усі ці два роки, доки тривали суди, обвинувачуваний перебував на волі. Під домашнім арештом у Полтаві, звідки він і родом. На апеляцію у захисту є ще місяць. Опісля вирок набуде чинності і злочинець сяде на 3 роки.