В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 5 млн осіб

Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 11 420 819 українців

В Україні продовжується кампанія з вакцинації населення проти COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 18 вересня, в Україні від COVID-19 вакцинувалися 58 605 людей. Водночас кількість нових інфікованих зменшилася.

Про це повідомляє МОЗ.

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Одну дозу отримали 34 743 українці, а повністю імунізовані — 23 862. З початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу щеплено 6 282 898 людей, з них одну дозу отримали 6 282 896, повністю імунізовані — 5 137 923 (з них двоє людей отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Плюси для вакцинованих

Якщо в Україні буде введений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого" рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

За умови наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми інформували, що в Україні росте кількість COVID-госпіталізацій.

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Крім того, Україна отримала нове обладнання для визначення штамів коронавірусу.