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В Україні від коронавірусу зробили щеплення понад 38 тисячам осіб

12 березня, 09:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найбільше щеплень за добу було зроблено на Київщині

За вчорашню добу, 11 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8859 осіб.

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Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що всього з початку кампанії зроблені щеплення 38 237 осіб. За поточну добу зроблено на 2961 щеплення більше, ніж за минулу.

За вчора найбільше щеплень було зроблено в Київській (950) області. За весь час вакцинації – в Донецькій області (4114), а найменше – в Чернігівській (626).

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

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  • Вінницька область – 370 щеплень;
  • Волинська область – 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 800 щеплень;
  • Донецька область – 610 щеплень;
  • Житомирська область – 128 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 320 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 262 щеплення;
  • Київська область – 950 щеплень;
  • Кіровоградська область – 320 щеплень;
  • Луганська область – 180 щеплень;
  • Львівська область – 320 щеплень;
  • м. Київ – 230 щеплень;
  • Миколаївська область – 250 щеплень;
  • Одеська область – 230 щеплень;
  • Полтавська область – 510 щеплень;
  • Рівненська область – 320 щеплень;
  • Сумська область – 389 щеплень;
  • Тернопільська область – 560 щеплень;
  • Харківська область – 320 щеплень;
  • Херсонська область – 400 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область – 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.
  • Черкаська область – 330 щеплень.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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регіони статистика щеплення вакцинація вакцина Украина коронавірус
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