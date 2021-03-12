В Україні від коронавірусу зробили щеплення понад 38 тисячам осіб

Найбільше щеплень за добу було зроблено на Київщині

За вчорашню добу, 11 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8859 осіб.

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Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що всього з початку кампанії зроблені щеплення 38 237 осіб. За поточну добу зроблено на 2961 щеплення більше, ніж за минулу.

За вчора найбільше щеплень було зроблено в Київській (950) області. За весь час вакцинації – в Донецькій області (4114), а найменше – в Чернігівській (626).

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

Вінницька область – 370 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 800 щеплень;

Донецька область – 610 щеплень;

Житомирська область – 128 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 320 щеплень;

Івано-Франківська область – 262 щеплення;

Київська область – 950 щеплень;

Кіровоградська область – 320 щеплень;

Луганська область – 180 щеплень;

Львівська область – 320 щеплень;

м. Київ – 230 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 230 щеплень;

Полтавська область – 510 щеплень;

Рівненська область – 320 щеплень;

Сумська область – 389 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 320 щеплень;

Херсонська область – 400 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область – 260 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Черкаська область – 330 щеплень.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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