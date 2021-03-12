В Україні від коронавірусу зробили щеплення понад 38 тисячам осіб

За вчорашню добу, 11 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8859 осіб.
Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що всього з початку кампанії зроблені щеплення 38 237 осіб. За поточну добу зроблено на 2961 щеплення більше, ніж за минулу.
За вчора найбільше щеплень було зроблено в Київській (950) області. За весь час вакцинації – в Донецькій області (4114), а найменше – в Чернігівській (626).
Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- Вінницька область – 370 щеплень;
- Волинська область – 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 800 щеплень;
- Донецька область – 610 щеплень;
- Житомирська область – 128 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 320 щеплень;
- Івано-Франківська область – 262 щеплення;
- Київська область – 950 щеплень;
- Кіровоградська область – 320 щеплень;
- Луганська область – 180 щеплень;
- Львівська область – 320 щеплень;
- м. Київ – 230 щеплень;
- Миколаївська область – 250 щеплень;
- Одеська область – 230 щеплень;
- Полтавська область – 510 щеплень;
- Рівненська область – 320 щеплень;
- Сумська область – 389 щеплень;
- Тернопільська область – 560 щеплень;
- Харківська область – 320 щеплень;
- Херсонська область – 400 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область – 260 щеплень;
- Чернігівська область – 80 щеплень.
- Черкаська область – 330 щеплень.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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