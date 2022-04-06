В Україні відкрили нову гарячу лінію для родичів жертв агресії РФ – куди телефонувати

Національна поліція України відкрила гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Номер гарячої лінії: 0 894 201 867.
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Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.
Клименко розповів, що у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.
"Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону", – додав голова Нацполіції.
Допомога психолога безплатно – відкрито гарячу лінію для українців
Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди телефонувати за безплатною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України.
В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444.
Адже мільйони українців були змушені покинути свої домівки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.
Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безплатна та анонімна допомога психологів: на гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися з психологічними проблемами.
Ви можете телефонувати та звертатися за допомогою щодня:
- у будні – з 9-00 до 18-00
- у вихідні – з 10-00 до 17-00.
Пам'ятайте, що відмовлятися від психологічної підтримки в такий важкий час не варто, адже піклуючись про себе, у вас з'являться сили для турботи про інших.