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В Україні відкрили нову гарячу лінію для родичів жертв агресії РФ – куди телефонувати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 16:02
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Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання
Для родичів жертв агресії Росії створили гарячу лінію. Фото: колаж "Сьогодні"
Для родичів жертв агресії Росії створили гарячу лінію. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна поліція України відкрила гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Номер гарячої лінії: 0 894 201 867.

Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

Клименко розповів, що у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

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"Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону", – додав голова Нацполіції.

Допомога психолога безплатно – відкрито гарячу лінію для українців

Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що позначається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди телефонувати за безплатною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України.

В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444.

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Адже мільйони українців були змушені покинути свої домівки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, з якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.

Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безплатна та анонімна допомога психологів: на гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися з психологічними проблемами.

Ви можете телефонувати та звертатися за допомогою щодня:

  • у будні – з 9-00 до 18-00
  • у вихідні – з 10-00 до 17-00.

Пам'ятайте, що відмовлятися від психологічної підтримки в такий важкий час не варто, адже піклуючись про себе, у вас з'являться сили для турботи про інших.

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