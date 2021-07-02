В Україні відкрили ринок землі. Хто зможе купити аграрне угіддя

Згідно із законом можна купити не більше 100 гектарів "в одні руки"

Фото: колаж "Сьогодні"

З четверга, 1 липня, в Україні відкрили ринок землі. Відсьогодні українці зможуть вільно купувати та продавати аграрні угіддя. Вже навіть зареєстровані перші угоди.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

"Це є мій пай. Тут посіяна соя", – каже житель рівненської області Василь Парфута.

Він зізнається, що обробляти власноруч землю уже не в змозі, тому хоче землю продати.

"Нема з ким робити – раз. Вже вік такий передпенсійний. Тяжко. І хочеться,щоб хтось його купив, хто має більшу спроможність, чим робити, з ким робити", - каже він.

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Відсьогодні це стало можливим. З 1 липня українці можуть вільно купувати і продавати аграрні угіддя.

"Землевласники зможуть вільно розпоряджатися майном, як це буває з квартирою чи машиною, земля стане активом, а не тягарем, і з року в рік приноситиме людям все більше прибутків", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ідеться лише про приватні сільгосп-землі. На всю країну – це 27 мільйонів гектарів – паїв, що в 90-х були розподілені між колгоспниками. Купувати та продавати угіддя найближчі 2 з половиною роки зможуть лише фізичні особи. Винятково українці. І не більше 100-а гектарів "в одні руки".

"Буде здійснюватись перевірка набувача, тобто покупця землі. В першу чергу, чи немає в нього вже землі сільскогогосподарського значення. Щоб воно не перевищувало зазначених 100 га у нього у власності, а й юридичних осіб, де він є учасником. Більше того буде здійснюватися перевірка походження коштів", – сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

Не зможуть обзавестися чорноземом українці із санкційних списків та бойовики з псевдореспублік окупованого Донбасу. Для юридичних осіб, тобто компаній, – ринок землі стане доступним лише з 2024-го року. Чи зможуть купувати угіддя іноземці – українці ще мають вирішити на референдумі.

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"На сайті Держгеокадастру можна всім українцям дивитися дані земельного моніторингу. Там буде доступна інформація, хто купує, скільки купує, за якою ціною", - розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Ціна землі – у кожному регіоні різна. Залежно від якості ґрунтів. Але є мінімальна – нижче якої продати не можна. Від 21-єї до 34-х тисяч гривень за гектар.

"Прогнозована вартість землі в Україні близько 50 тисяч гривень за гектар. Вона буде постійно зростати в ціні. Тому ми закликаємо українців господарявати на своїй землі і не поспішати", – розповів "Сьогодні" міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Вони і не поспішають.

"Земля є земля. На ній можна що завгодно садити, сдавати в оренду. А продавати нам невигідно просто", - каже один із власників землі.

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Хоча потенційних покупців на українські чорнОземи чимало.

У фермерки Юлії Верещук – найбільше поле ревеню в Україні. Але – в оренді. Зізнається – із задоволенням купила би кілька гектарів. І тепер в неї є шанс.

"Ринок землі – це можливості. Це насправді віконце, яке дозволить фермерам працювати тільки на себе, не шукати роботи за кордоном, розвивати свою землю", - сказала співвласниця ферми Юлія Верещук

Нагадаємо, що на балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10 мільйонів. Про це заявив міністр агрополітики.

Також, як повідомляли новини "Сегодня", землю продаватимуть в онлайні.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа