В Україні відкрилися нові центри вакцинації. Скільки щеплень зробили (фото)

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Сьогодні, 6 червня, в Одесі відкрили центри вакцинації у торгових центрах. Такі ж пункти працюють і в інших містах.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Вакцинація в Одессі
Біля входу в центр вакцинації у торговому центрі вже з'явилися черги.
Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"
На місце вже привезли 500 доз вакцин.
Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"
На допомогу медикам прийшли волонтери. Також вчора планували прийти сім студентів коледжу, а прийшли 30.
Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"
Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"
Вакцинація у Києві
У столиці біля центру вакцинації також утворилися черги. Однак значно більші, ніж в Одесі.
Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"
Черга тягнеться від дверей у центр вакцинації і до початку проїжджої частини.
Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"
Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"
Вакцинація в Україні за добу
За даними МОЗ, за вчорашню добу, 5 червня, в Україні вакцинували 40 101 людину. З них першу дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані 872 людини.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Усього щеплення отримали 1 216 602 українці. Більшості ввели першу дозу препарату – 1 216 600 людям, закінчили вакцинацію 146 664 людини.
Нагадаємо, у Тернополі відкрили тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він працює у вихідні дні. Такі центри вже працюють у Одесі, Києві та Львові.
Крім того, уКиєві запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів . Їм будуть робити щеплення вакциною Pfizer.
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