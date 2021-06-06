В Україні відкрилися нові центри вакцинації. Скільки щеплень зробили (фото)

В Одесі почали вакцинувати місцевих жителів у торгових центрах – як проходить вакцинація в Україні

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Сьогодні, 6 червня, в Одесі відкрили центри вакцинації у торгових центрах. Такі ж пункти працюють і в інших містах.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Вакцинація в Одессі

Біля входу в центр вакцинації у торговому центрі вже з'явилися черги.

Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"

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На місце вже привезли 500 доз вакцин.

Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"

На допомогу медикам прийшли волонтери. Також вчора планували прийти сім студентів коледжу, а прийшли 30.

Реклама Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"

Фото: Дар'я Сидоровська, "Сьогодні"

Вакцинація у Києві

У столиці біля центру вакцинації також утворилися черги. Однак значно більші, ніж в Одесі.

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Черга тягнеться від дверей у центр вакцинації і до початку проїжджої частини.

Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"

Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"

Вакцинація в Україні за добу

За даними МОЗ, за вчорашню добу, 5 червня, в Україні вакцинували 40 101 людину. З них першу дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані 872 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Усього щеплення отримали 1 216 602 українці. Більшості ввели першу дозу препарату – 1 216 600 людям, закінчили вакцинацію 146 664 людини.

Нагадаємо, у Тернополі відкрили тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він працює у вихідні дні. Такі центри вже працюють у Одесі, Києві та Львові.

Крім того, уКиєві запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів . Їм будуть робити щеплення вакциною Pfizer.

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