В Україні святкують День Конституції

Конституції України - 25 років! Політики і чиновники вітають країну. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні настав День Конституції – один з головних державних свят країни.

Рівно цього самого дня 25 років тому, 28 червня 1996 року, після ночі безперервної і напруженої роботи Верховна Рада прийняла Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після здобуття Україною незалежності.

Отже, Україна стала останньою з країн колишнього СРСР, яка прийняла власну Конституцію після проголошення своєї незалежності.

Сайт "Сьогодні" збирає все найважливіше, пов'язане з цим днем – події, привітання і заяви:

9:10 Привітали Україну і в посольстві США

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"Сполучені Штати виступають надійним партнером України і підтримують її в протистоянні російській агресії і в реалізації програми реформ. США продовжуватимуть співпрацювати з Україною для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного і процвітаючого майбутнього", – заявила повірена у справах США Крістіна Квін у відеозверненні, опублікованому в Twitter американського посольства.

9:05 Для привітання Міністерство оборони опублікувало патріотичний відеоролик, на якому військовослужбовці та діти цитують статті з Конституції.

Ці сцени чергуються зі зйомками українських пейзажів та міських видів:

9:00 А мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав про жаркі дебатах, якими супроводжувалося прийняття Конституції – норму про те, що державною мовою є саме українська, в Основному законі закріпили лише з 12-ої спроби.

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За його словами, з тих пір боротьба за мову тривала весь цей час і продовжується зараз. Кремінь нагадав про спроби скасувати прийнятий в 2019 році "мовний закон" або здійснити ревізію окремих його положень.

"Всі вони були розбиті вщент під тиском суспільства та захистом Основного Закону. Конституція стала головним оберегом нашої мови та державності, гарантом незалежності та соборності України", – пише омбудсмен.

8:50 У Конституції, в преамбулі якої згадується Бог, закріплена глибока релігійність і потужні духовні корені українського народу, заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Тож шануймо її, дотримуймося, виконуймо. Не можна її зневажати чи попирати, бо не можна порушувати основу", – стверджує він, порівнявши Конституцію з Біблією.

Епіфаній нагадав, що зараз Україна найважчі найважчі часи за весь час незалежності, тому зараз як ніколи необхідні "єдність, чіткість, послідовність і справедливість Закону".

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8:40 Конституція зіграла фундаментальну роль в розвитку незалежності України, закріпивши правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність, зазначив цього дня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"За 25 років з моменту ухвалення наша Конституція зазнавала змін. Однак є принципи, які залишилися та повинні залишатися незмінними: верховенство права, свобода та демократія, повага до прав та свобод людини", – підкреслив Разумков.

Глава Ради хоче, щоб Конституція залишалася дороговказом для України – щоб "працювати на інтереси держави, сперечатися, прислухатися до аргументів і досягати консенсусу".

8:30 Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак назвав цей день святом "яке нагадує, за що ми воюємо".

"В Основному Законі закладені цінності, основоположні принципи, права та обов’язки, що об’єднують нас як націю", – говорить він, назвавши головним пріоритетом Конституції людське життя.

З нагоди свята Хомчак побажав українцям "бути гідними громадянами своєї держави".

8:00 У Міністерстві соціальної політики України теж приєдналися до привітань:

7:40 Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що "верховенство права, свобода та демократія, додержання прав і свобод людини і громадянина – є головними та незмінними принципами Основного Закону".

Але агресія Росії, тимчасова окупація українських територій, пандемія коронавірусу поставили під загрозу права, гарантовані Конституцією. За словами Денисової, повернути повернути Україні мир і цілісність, зберегти цінності та ідентичність українців зможе тільки консолідація всіх сил.

Людмила Денісова сподівається, що скоро Основний закон знову буде діяти по всій Україні. Фото: t.me/denisovaombudsman

Нагадаємо, що цього дня синоптики обіцяють українцям комфортну температуру, але з грозами.

А ви знали, що Конституція нашої країни – одна з найдосконаліших у Європі? Дивіться більше про це у відеосюжеті: