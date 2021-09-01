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В Україні відзначають День знань – всі подробиці (онлайн)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 10:20
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Цього року святкування вдруге проходить в умовах карантину
1 вересня - дуже хвилюючий день для школярів і студентів.
1 вересня - дуже хвилюючий день для школярів і студентів. / Фото: Getty Images

1 вересня в Україні відзначають День знань. Традиційно в цей день в школах і університетах починається навчальний рік. Особливе значення свято має для першокласників і першокурсників, які з нетерпінням чекають першого навчального дня.

Як проходить свято в Україні:

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10:21 У Чернівцях, де зараз одна з найбільш напружених епідеміологічних ситуацій 1 вересня відзначили скороченими лінійками. На святкову лінійку прийшли тільки 1-і, 5-і, 9-і і 11-і класи. Навчанню в звичайному режимі тут все радіють, однак більша частина шкіл області ризикує знову опинитися на віддаленому навчанні, якщо кількість випадків ковіда буде рости.

За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, якщо менше 80% педагогічного складу вакциновані, то школи повинні будуть повернутися до онлайн-навчання при зростанні захворюваності. За Чернівецькою областю лише 66 шкіл з 380 мають такий показник. І в 25 школах вчителі навідріз відмовилися вакцинуватися, передає кореспондент "Сьогодні".

Перше вересня у Чернівцях. Скріншот з відео

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10:00 Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем знань, опублікувавши великий пост в Telegram, де розповів про важливість навчання.

"Мотивація вчити і вчитися – це завжди найбільша інвестиція в професіоналізм людини. Тому саме цього і хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового і шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті" , – написав глава держави.

9:24 Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман відправив сина в п'ятий клас.

"Перший раз в п'ятий клас! Всім гарного навчального року!" , – написав політик у Facebook .

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9:06 Діти екс-нардепа Семена Семенченко, який знаходиться в СІЗО, вперше пішли в школу в День знань без батька.

"Вперше це свято для дітей і традиційне фото не сімейне. На жаль, крім війни, нашим дітям тепер доведеться пережити політичне переслідування. Семен Семенченко вже 5 місяців безпідставно перебуває в ізоляторі тимчасового утримання СБУ за звинуваченням "незаконне збройне формування "і" тероризм проти каналу Медведчука"" , – написала його дружина в Facebook.

8:46 Напередодні 1 вересня квіти подорожчали і на ранок ціни такі:

  • Роза – від 30 до 80 грн/шт
  • Айстра – 25 грн
  • Гвоздика – 25 грн
  • Хризантеми – до 500 грн.

В середньому святковий букет коштує близько 500 грн, корзинка – 250 грн.

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8:41 Біля Новопечерської школи в Києві на вулиці Михайла Драгомирова збираються школярі та їхні батьки. На вулиці помітили багато елітних авто.

Як буде проходити святкування Дня знань в цьому році

У 2021 року День знань вже вдруге святкують в умовах карантину, а отже, святкування вимагає дотримання карантинних норм та обмежень. Так, в МОЗ підготували рекомендації, яких необхідно дотримуватися, щоб підготувати свято дітям, не піддаючи їх здоров'я на небезпеку.

Урочисті лінійки не є обов'язковими. Рішення, проводити святкування чи ні, приймає адміністрація школи.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі відмовилися від святкових лінійок в честь Дня знань.

Також нагадаємо, на Донбасі першокласників привітали благодійники і спортсмени.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

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