В Україні скасували "червоні дипломи": як відзначатимуть студентів-відмінників?

Українські студенти-відмінники занепокоєні звісткою про те, що Міністерство освіти і науки має намір скасувати видачу т. зв. червоних дипломів і видаватиме лише дипломи єдиного зразка, зрівнявши у такий спосіб тих, хто перебивався із "задовільно" на "добре", і тих, хто успішно навчався.

Що відбувається насправді?

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Нині Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції дійсно опрацьовують наказ МОН від 29.12.2020 № 1571 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". Чинним цей документ стане після реєстрації в Мін’юсті та опублікування у виданні "Офіційний вісник України".

Як відзначатимуть відмінників?

Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація". Вимоги до відзначення випускника виші визначають самостійно.

Які документи про вищу освіту видаватимуть?

Законом "Про вищу освіту" встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:

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диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магістра;

диплом доктора філософії/доктора мистецтва;

диплом доктора наук.

Перелік обов’язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені), затверджено постановою КМУ "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)".

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Нагадаємо, поки одні студенти переймаються долею "червоних дипломів", іншим запропонували нову "методику навчання": у Львові викладач показував студентам порнографію.

Цікаво, що студенти старших курсів "Львівської політехніки" стали на захист свого викладача.

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