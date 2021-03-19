Рада не змогла скасувати переведення годинників в Україні: що сталося

Верховна Рада не прийняла законопроєкт №4201 про обчислення часу, яким планувалося скасовати перехід на літній або зимовий час. Законопроєкт відправили у комітет на доопрацювання.

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Згідно з документом, на території України обчислення часу планувалося здійснювати за київським часом, що було б єдиним для всієї території країни.

Сезонний перехід часу на території України депутати хотіли відмінити (не було б ніяких переведень стрілок годинника на зимовий або літній час).

Автори закону наполягали, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого в третій часовий пояс у шкалі Всесвітнього координованого часу (UTC). Для виконання цієї умови необхідно було, щоб законопроєкт був прийнятий і набув чинності до останньої неділі березня. Нагадаємо, що перехід на літній час у нас відбувається традиційно в останню неділю березня – стрілки перекручують на годину вперед.

Однак за результатами голосування не були підтримані правки щодо набуття чинності законом наступного дня після його опублікування, і тепер Україна, швидше за все, ще перейде на літній час (у ніч з 27 на 28 березня).

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Законопроєкт було відправлено на доопрацювання.

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