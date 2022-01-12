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В Україні очікується сильний мороз: прогноз погоди на 12 січня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 06:00
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Цього дня температура подекуди сягатиме 15 градусів морозу
Окрім морозної погоди очікується сильний вітер/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Окрім морозної погоди очікується сильний вітер/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У середу, 12 січня, в Україні опадів не прогнозують. У порівнянні з попереднім днем, в країні знизиться температура, очікується сильний мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують мінливу хмарність. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують 5-11 градусів морозу. На сході очікується від -5 до -10 градусів.

У північних регіонах – 9-15 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -5 до -6 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 13-15 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -2 до -4 градусів.

Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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