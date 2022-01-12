В Україні очікується сильний мороз: прогноз погоди на 12 січня (карта)

Цього дня температура подекуди сягатиме 15 градусів морозу

Окрім морозної погоди очікується сильний вітер/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У середу, 12 січня, в Україні опадів не прогнозують. У порівнянні з попереднім днем, в країні знизиться температура, очікується сильний мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують мінливу хмарність. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують 5-11 градусів морозу. На сході очікується від -5 до -10 градусів.

У північних регіонах – 9-15 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -5 до -6 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 13-15 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -2 до -4 градусів.

Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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