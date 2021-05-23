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В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19: скільки щеплень зробили за добу

23 травня, 11:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В країні вже зробили 1 052 814 щеплень, з них лише 74 783 людини отримали дві дози вакцини та повністю імунізовані

Від коронавірусу зробили прививки 1 052 814 людям

Від коронавірусу зробили прививки 1 052 814 людям / Фото: Flickr

У суботу, 23 травня, в Україні зробили щеплення від коронавірусу 3503 людям, з них одну дозу отримали 1022 особи, а дві – 2481.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом з початку імунізації в країні першу дозу вакцини отримали 978 033 особи, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 74 783 особи (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, станом на 23 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 582 285 людей. А в країні вже провели 1 052 814 щеплень.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад та 144 пункти щеплення.

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Раніше ми повідомляли, що на думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, новому міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку доведеться докласти титанічних зусиль, щоб встигнути до кінця серпня-2021 повністю зробити щеплення 5 млн українців двома вакцинами.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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