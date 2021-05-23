В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19: скільки щеплень зробили за добу

В країні вже зробили 1 052 814 щеплень, з них лише 74 783 людини отримали дві дози вакцини та повністю імунізовані

Від коронавірусу зробили прививки 1 052 814 людям / Фото: Flickr

У суботу, 23 травня, в Україні зробили щеплення від коронавірусу 3503 людям, з них одну дозу отримали 1022 особи, а дві – 2481.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом з початку імунізації в країні першу дозу вакцини отримали 978 033 особи, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 74 783 особи (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, станом на 23 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 582 285 людей. А в країні вже провели 1 052 814 щеплень.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад та 144 пункти щеплення.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, новому міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку доведеться докласти титанічних зусиль, щоб встигнути до кінця серпня-2021 повністю зробити щеплення 5 млн українців двома вакцинами.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу