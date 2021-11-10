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В Україні патрульні перевірятимуть стан автомобілів: кому варто підготуватись

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
10 листопада, 16:46
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Перевірки розпочнуться у п'ятницю, 12 листопада, по всій території країни
Перевірятимуть стан машин патрульні / Колаж "Сьогодні"
Перевірятимуть стан машин патрульні / Колаж "Сьогодні"

З 12 листопада в Україні патрульніперевірятимуть технічний стан вантажних автомобілів, автобусів та таксі.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що саме перевірятимуть патрульні:

  • замірятимуть параметри світла фар транспортних засобів;
  • вимірюватимуть залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • аналізуватимуть викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • замірятимуть димність двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • замірятимуть допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів.
  • визначатимуть сумарний люфт кермового керування транспортного засобу;
  • перевірятимуть інші елементи конструкції транспортних засобів.

У кого перевірятимуть технічний стан

Перевірка не стосується приватного легкового транспорту. Транспорт, який перевірятимуть:

  • вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них;
  • автобуси;
  • автомобілі таксі;
  • автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;
  • окремі спеціалізовані ТЗ.
  • легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

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