В Україні патрульні перевірятимуть стан автомобілів: кому варто підготуватись

Перевірки розпочнуться у п'ятницю, 12 листопада, по всій території країни

Перевірятимуть стан машин патрульні / Колаж "Сьогодні"

З 12 листопада в Україні патрульніперевірятимуть технічний стан вантажних автомобілів, автобусів та таксі.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Що саме перевірятимуть патрульні:

замірятимуть параметри світла фар транспортних засобів;

вимірюватимуть залишкову висоту малюнка протектора шин;

аналізуватимуть викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

замірятимуть димність двигунів, які працюють на дизельному паливі;

замірятимуть допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів.

визначатимуть сумарний люфт кермового керування транспортного засобу;

перевірятимуть інші елементи конструкції транспортних засобів.

У кого перевірятимуть технічний стан

Перевірка не стосується приватного легкового транспорту. Транспорт, який перевірятимуть:

вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані ТЗ.

легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

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