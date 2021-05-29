В Україні переглянуть адаптивний карантин. Що зміниться?

Індикатори "зеленої" зони максимально наблизять до тих, що діють зараз в Євросоюзі, щоб Україна в потрібний час могла увійти в список "білих" країн

Кабмін готує зміни в адаптивний карантин, зокрема планують переглянути індикатори "зеленої" зони, щоб вони відповідали тим, що діють в ЄС.

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Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на зустрічі з журналістами.

За його словами, зараз "зелену" зону можна ввести для всієї країни, а не для окремих регіонів. Але, напередодні Євросоюз змінив критерії визначення "білих" країн.

"Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про "зелену" зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС. Тому що якщо Україна перейде в "зелену" зону, це буде означати, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати в ЄС", – зазначив Ляшко.

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Крім того, в новій постанові буде перелік країн, які привабливі для українських туристів.

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Зараз же, за словами Ляшка, всі зміни узгоджуються з центральними органами виконавчої влади.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У цей список увійшла Луганська область.

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