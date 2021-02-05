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В Україні планують послабити карантин: що зміниться

5 лютого, 20:41

Олександр Марущак , Юлія Ляхова

Транспорт закривати не планують навіть при жорсткому карантині

Карантинні обмеження, які зараз діють в Україні, у порівнянні з європейськими країнами доволі м’які.

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Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у світі постійно змінюється. У більшості країн, де вже розпочали вакцинацію громадян, продовжують діяти доволі жорсткі карантинні обмеження. В деяких країнах світу виявили нові, більш агресивні, штами вірусу. Наприклад, Франція та Чехія фактично зачинили кордони, щоб убезпечити громадян від розповсюдження мутацій вірусу", – зауважив Радуцький.

Тож за декілька днів уряд, виходячи з епідеміологічної ситуації, ухвалить рішення щодо поділу країни на карантинні зони.

Незважаючи на те, що Кабмін продовжить карантин до 30 квітня, обмеження будуть послаблені. Як раніше заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні планується:

  • продовжити час роботи закладів громадського харчування;
  • дозволити проведення заходів з 50% заповненістю залів з розрахунку не більше 1 людини на 5 кв. м.

Однак посилити правила можуть в певних регіонах в разі зміни епідеміологічної ситуації – якщо два критерії одночасно перевищують встановлені норми. Але транспорт закривати не планують навіть при жорсткому карантині.

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Також народний депутат розповів, що кампанія з вакцинації населення від COVID-19 в Україні триватиме більше року.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби виробництва AstraZeneca та Novavax.

А головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин коронавірус Михайло Радуцький
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