В Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca: чим тепер робитимуть щеплення

Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Україні для вакцинації населення від коронавірусу майже не залишилося щеплень Covishield і SK-Bio британсько-шведського виробника AstraZeneca. Частина вакцини зарезервована для введення другої дози.

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Про це повідомляє МОЗ в Facebook.

Вакцина для першої дози закінчилася в таких областях:

Вінницька;

Київська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Вакцинація першою дозою в перерахованих регіонах знову почнеться після отримання нової партії препаратів проти коронавірусу.

Поки українці в усіх регіонах вакцинуються препаратами CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech і Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні видужали від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.

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