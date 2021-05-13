В Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca: чим тепер робитимуть щеплення

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В Україні для вакцинації населення від коронавірусу майже не залишилося щеплень Covishield і SK-Bio британсько-шведського виробника AstraZeneca. Частина вакцини зарезервована для введення другої дози.
Про це повідомляє МОЗ в Facebook.
Вакцина для першої дози закінчилася в таких областях:
- Вінницька;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Вакцинація першою дозою в перерахованих регіонах знову почнеться після отримання нової партії препаратів проти коронавірусу.
Поки українці в усіх регіонах вакцинуються препаратами CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech і Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Раніше ми повідомляли, що в Україні видужали від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.
Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.
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