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В Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca: чим тепер робитимуть щеплення

13 травня, 14:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Україні для вакцинації населення від коронавірусу майже не залишилося щеплень Covishield і SK-Bio британсько-шведського виробника AstraZeneca. Частина вакцини зарезервована для введення другої дози.

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Про це повідомляє МОЗ в Facebook.

Вакцина для першої дози закінчилася в таких областях:

  • Вінницька;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Вакцинація першою дозою в перерахованих регіонах знову почнеться після отримання нової партії препаратів проти коронавірусу.

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Поки українці в усіх регіонах вакцинуються препаратами CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech і Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні видужали від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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