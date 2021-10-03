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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні майже створили дві вакцини від COVID-19: подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
3 жовтня, 18:30
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Випробують препарати за кордоном, оскільки в нашій країні зробити це поки неможливо
В Україні вироблятимуть вакцину від ковіду
В Україні вироблятимуть вакцину від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні закінчують розробку двох вакцин проти коронавірусу. Зараз йдуть переговори з ВООЗ, щоб провести доклінічні випробування в Інституті Роберта Коха в Німеччині.

Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко в ефірі "Україна 24".

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За його словами, українські вчені не можуть самостійно провести випробування, тому що в Україні "немає жодної лабораторії, яка має право працювати з вірусом".

"Тобто ми повинні тваринам ввести вакцини і подивитися, чи вони захищають тварину від вірусу. Я зараз веду перемовини з ВООЗ. І ми домовилися, що, можливо, проведемо доклінічні випробування в Інституті Роберта Коха в Німеччині", – сказав Комісаренко.

Він додав, що більш важливе питання – створення власної вакцини, яка буде мати стратегічне значення.

"Такою вакциною може бути вакцина проти коронавірусу. Але вона може бути використана проти різних варіантів коронавірусу, яких ще не існує, вона може бути використана і проти інших патогенів. Це вакцина, яка робиться на основі матричної РНК, вона дуже подібна до Pfizer чи Moderna", – заявив Сергій Комісаренко.

Які вакцини зараз є в Україні

МОЗ оприлюднив список типів вакцин від коронавірусу, які є в даний час в країні. Українці можуть скористатися векторною, інактивованою і мРНК-вакциною:

  • Векторна – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio);
  • Інактивована – CoronaVac / Sinovac Biotech;
  • мРНК – Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
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