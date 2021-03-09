В Україні похолодає до -15: синоптик дала "морозний прогноз"

Зима до останнього не відступає – на українців чекає серйозний холод

Сильний мороз в Україні очікується найближчої ночі, місцями температура впаде до -15. При цьому ні снігу, ні дощу в середу чекати не варто.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу велика частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому істотні опади не очікуються.

Вітер буде з північного сходу, помірний.

Найближча ніч буде дуже холодною, 5-10 градусів морозу. На північному сході і півночі місцями до -15.

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Завтра вдень передбачається від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6.

У Києві 10 березня буде сухо і холодно: вночі 5-8 градусів нижче нуля, вдень – 0-2 морозу.

"Потепління, разом з опадами, прийде в Україну наприкінці тижня", – додала Діденко.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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