В Україні похолодає до -22: де будуть найсильніші морози

Морози протримаються досить довго – потеплішає лише наступного тижня

В Україну морози і холодний вітер прийдуть на зміну снігопадам – до нас зайшов антициклон з істотним зниженням температури.

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На сході і півночі стовпчики термометрів опустяться до -22 градусів вночі і 13 морозу вдень. На півдні і заході трохи тепліше -7 градусів.

Потепління варто чекати не раніше наступного тижня.

Тим часом через сильні замети в чотирьох регіонах України обмежено рух великогабаритного транспорту. Заборони продовжили в Івано-Франківській і Волинській областях.

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А у Львівській області вантажівки не пускають в міста та інші населені пункти. У Рівненській області обмеження діють на дорогах регіонального значення і для всіх видів транспорту, крім спецтехніки.

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Нагадаємо, в країні працюють майже 5000 пунктів обігріву ДСНС, вісім встановлені на в'їздах до столиці.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні у МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.

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