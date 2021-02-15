В Україні похолодає до -22: де будуть найсильніші морози

В Україну морози і холодний вітер прийдуть на зміну снігопадам – до нас зайшов антициклон з істотним зниженням температури.
На сході і півночі стовпчики термометрів опустяться до -22 градусів вночі і 13 морозу вдень. На півдні і заході трохи тепліше -7 градусів.
Потепління варто чекати не раніше наступного тижня.
Тим часом через сильні замети в чотирьох регіонах України обмежено рух великогабаритного транспорту. Заборони продовжили в Івано-Франківській і Волинській областях.
А у Львівській області вантажівки не пускають в міста та інші населені пункти. У Рівненській області обмеження діють на дорогах регіонального значення і для всіх видів транспорту, крім спецтехніки.
Нагадаємо, в країні працюють майже 5000 пунктів обігріву ДСНС, вісім встановлені на в'їздах до столиці.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні у МОН рекомендували розпустити школярів по домівках через сильне похолодання.
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