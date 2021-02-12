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В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше

12 лютого, 11:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Незабаром снігопади вщухнуть, але буде інша проблема – дикий холод

Україну чекає останній сніговий циклон, а вже в неділю хуртовини вщухнуть. Але прийдуть сильні морози до -28 градусів вночі. Дуже холодно, але сонячно, буде весь наступний тиждень.

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Найхолодніше буде на півночі та в центрі, а ось жителям Одеської області і Закарпаття пощастить більше – там буде не так холодно.

Під час прояснень вночі температура в північних і центральних областях буде опускатися до 20-24 градуса морозу. На північному сході країни можливо навіть 27-28 градусів морозу.

Цей холодний період триватиме з 16 по 18 лютого.

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Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.

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Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.

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Джерело: Сьогодні

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