В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше

Україну чекає останній сніговий циклон, а вже в неділю хуртовини вщухнуть. Але прийдуть сильні морози до -28 градусів вночі. Дуже холодно, але сонячно, буде весь наступний тиждень.
Найхолодніше буде на півночі та в центрі, а ось жителям Одеської області і Закарпаття пощастить більше – там буде не так холодно.
Під час прояснень вночі температура в північних і центральних областях буде опускатися до 20-24 градуса морозу. На північному сході країни можливо навіть 27-28 градусів морозу.
Цей холодний період триватиме з 16 по 18 лютого.
Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.
Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк