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Мінімум з вересня: в Україні рекордно мала кількість нових випадків COVID-19

25 січня, 08:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померли 63 людини

В Україні за останню добу виявили 2516 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 194 328 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 63 українці (всього – 21 924). Вилікувати вдалося 953 297 інфікованих (5783 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що у ВООЗ пообіцяли, що міжнародний механізм розподілу вакцин від коронавірусної хвороби COVAX запустять уже в лютому. Організація уклала контракт з американсько-німецьким альянсом Pfizer/BioNTech про постачання до 40 млн доз вакцини, а до квітня очікується постачання ще близько 150 млн доз, але вже від AstraZeneca.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки посиленим карантинним обмеженням в Україні з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію із захворюваністю на COVID-19 і розвантажити медичну систему.

Крім того, лідери ЄС обіцяють Зеленському, що Україна швидко отримає вакцину проти COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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