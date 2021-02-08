В Україні після вихідних кількість заражених коронавірусом зменшилася

В Україні за останню добу виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 47 українців (всього – 23 644). Вилікувати вдалося 1 075 743 інфікованих (2697 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що вчені ВООЗ, які продовжують вивчати джерела виникнення коронавірусу, заявили про нові докази походження COVID-19, виявленого на уханьскому ринку. Пітер Дашак, зоолог з Нью-Йорка, що допомагає в розслідуванні ВООЗ, сказав, що він очікує, що основні результати розслідування вчених будуть опубліковані вже до 10 лютого.

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Також нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні будуть щомісяця робити по 5 млн щеплень від COVID-19. Таку кількість щеплень можуть робити без залучення кабінетів для рутинної ревакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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