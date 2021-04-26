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В Україні після вихідних виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

26 квітня, 08:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною – за добу від хвороби померли 195 осіб – дані МОЗ

В Україні за останню добу виявили 5062 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 030 333 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 195 українців (всього – 42 518). Вилікувати вдалося 1 579 438 інфікованих (6910 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні різко впали темпи вакцинації від COVID-19. У крайніх західних і східних областях зафіксована вкрай низька швидкість імунізації населення.

Також нагадаємо, в Україні не будуть на Великдень закривати церкви. Але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, одягати захисну маску і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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